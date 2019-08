The Voice Kids 6 - Soan habité par l’âme de ses ancêtres, bouleversent Soprano (REPLAY)

Au programme de cette première soirée des auditions à l’aveugle de The Voice Kids saison 6, diffusée ce vendredi 23 août sur TF1 : Soan chante "La pluie li ve tomber" de Jean-Claude Viadère.

Chant, football, gymnastique… A 11 ans, Soan déborde d’énergie. Originaire de la Réunion, ce fan de Paul Pogba baigne dans la musique depuis son plus jeune âge grâce à son papa, musicien dans un groupe Maloya. Sur la scène de The Voice Kids, le jeune garçon, accompagné de son papa, veut rendre hommage à ses ancêtres et rendre fière sa famille, en interprétant un chant traditionnel racontant l’histoire du peuple de son île natale. “C’est une grande fierté que mon fils fasse ça,” confie son papa qui sera lui aussi sur scène pour l’accompagner au son d’un instrument traditionnel.

“La pluie li ve tomber” (Chant traditionnel Maloya)

Si les coachs n’ont pas très bien compris toutes les paroles, ils n’ont pas longtemps hésité avant de se retourner tous les quatre ! Soan a mis le feu au studio 217 ! “T’es prêt pour les stades de France,” crie Jenifer sous les applaudissements de la foule en délire. Deuxième standing ovation de la soirée. Soprano est “bouleversé” et demande des explications sur le texte. Soan explique alors que dans cette chanson traditionnelle Maloya, on demande à la pluie de tomber pour pouvoir planter. “C’est magnifique d’amener une âme de cette manière-là. Jamais je n’aurais cru entendre une musique comme ça dans The Voice Kids,” confie Soprano. “Vous nous avez fait un cadeau immense,” remercie Patrick. Pour Amel, Soan est “une force de la nature”. Avant de faire un choix, Patrick abat ses dernières cartes en interprétant à la surprise générale, une chanson créole. Qui va choisir le jeune talent ? “Je vais choisir un chanteur que j’adore depuis longtemps et c’est Soprano”. “C’est un honneur,” remercie son coach. Bienvenue dans The Voice Kids Soan !

