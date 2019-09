The Voice Kids 6 - Théo prêt pour chanter dans la cour des grands (REPLAY)

Au programme de cette troisième soirée des auditions à l’aveugle de “The Voice Kids” saison 6, diffusée ce vendredi 13 septembre sur TF1 : Théo chante “Wicked Game” de Chris Isaak.

Depuis son plus jeune âge, Théo écoute de la musique avec son frère. Lors du départ de la maison de ce dernier, il a un déclic: il se met à jouer de la guitare et à chanter. Pour ce jeune garçon très timide, être sur scène lui permet de se libérer et à prendre confiance. Pour Théo, participer à The Voice Kids est aussi un moyen de remercier son frère et il a bien fait de venir.

Dès les premières notes du refrain de “Wicked Game” de Chris Isaak, Jenifer et Soprano buzzent ! Patrick Fiori se joint rapidement à leurs camarades. Standing ovation des coachs et du public ! “On est content que tu sois là,” remercie Jenifer. Patrick salue “ce grand moment” rempli de “charme” et “d’élégance”.



Les coachs sont conquis par cette voix qui semble être sortie de The Voice version adulte. “Tu es atypique et ta voix me réconforte,” argumente Jenifer. Théo a aimé que la coach parle de son “originalité” alors son choix est fait ! Bienvenue dans l’équipe de Jenifer, Théo.

