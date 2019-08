The Voice Kids 6 - Valeria : A seulement 13 ans, elle reprend un titre d’Adele (REPLAY)

Au programme de cette première soirée des auditions à l’aveugle de The Voice Kids saison 6, diffusée ce vendredi 23 août sur TF1 : Valeria chante "All I Ask" d’Adèle.

Valéria, adolescente de 13 ans, chante depuis son plus jeune âge. La jeune fille aime émouvoir les gens qui l’écoutent en chantant des chansons d’amour. Fan de Patrick Fiori, Valéria espère voir le fauteuil de son coach préféré se retourner sur sa reprise de "All I Ask" d’Adele.

“All I Ask” (Adele)

Chanter du Adèle n’est pas donné à tout le monde et Valéria peut se vanter de l’avoir fait avec brio. Résultat : trois fauteuils retournés ! Patrick, Soprano et Jenifer ont été séduits. “Tu chantes merveilleusement bien. C’était un joli voyage que tu nous as proposé,” commente Patrick Fiori. “Tu n’es pas consciente que tu peux aller encore plus loin. C’était magnifique,” ajoute Soprano. “Ta voix m’a inspirée,” confie Jenifer. Valéria intègre l’aventure The Voice Kids dans l’équipe de Patrick Fiori. Bonne chance pour la suite de l’aventure !

