Par M.M. | Ecrit pour TF1 |

Le 12 octobre, TF1 lance la nouvelle saison de The Voice Kids. C'est ce soir ! L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir des talents inédits et surtout l'arrivée de nouveaux coachs à l'instar de Soprano et Amel Bent. Les coachs sont prêts, la preuve en images !

L'ambiance est visiblement au rendez-vous sur le plateau de The Voice Kids. Comme en témoignent les images dévoilées ci-dessus, Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori sont visiblement déchaînés durant les émissions. Au programme : des cris, des rires, des larmes mais aussi des danses endiablées. Alors les coachs sont-ils prêts pour cette nouvelle saison ? La réponse est OUI : "Je suis ready", assure même la nouvelle venue dans le programme, Amel Bent. De son côté, Jenifer évoque la bonne ambiance entre les coachs : "Ça se passe super bien, on rigole, c'est hyper cool", affirme-t-elle. Et l'ambiance est telle que les coachs se déchaînent entre les prestations des jeunes talents : "Quand on est sur les fauteuils, parfois on oublie qu'on est dans l'émission, on oublie les caméras", explique Soprano. Résultat : les téléspectateurs découvrent les artistes plus survoltés que jamais.

La compétition sera par ailleurs bel et bien au rendez-vous. Soprano et Amel Bent devraient sans aucun doute donner leur maximum pour trouver LA voix de cette nouvelle édition et peut-être décrocher le trophée de The Voice Kids. Pour rappel, Jenifer a déjà remporté la première édition aux côtés de Carla, tandis que Patrick Fiori a réussi à décrocher la victoire lors des saisons 2 et 4 grâce au talent de Jane Constance et Angelina Nava.

Alors pour découvrir la nouvelle saison de The Voice Kids, soyez au rendez-vous le 12 octobre prochain à partir de 21 heures sur TF1 .

En attendant, voici une première voix exceptionnelle...