The Voice Kids, saison 6 : Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori sont de retour le 23 août !

The Voice Kids, nouvelle saison à découvrir à partir du vendredi 23 août 21h05 sur TF1.

La fin des vacances scolaires signe le grand retour de The Voice Kids ! Cette année encore, les jeunes talents de 8 à 16 ans viennent des quatre coins de l’Hexagone et d’Outre-Mer pour faire vivre aux coachs, des émotions incroyables. Alors, qui succédera à l'inoubliable Emma ?

Les quatre coachs sont de retour !

Jenifer, la reine de la pop française et coach historique de The Voice Kids. L’année dernière, c’est Emma qui a gagné et cette année, la coach aux deux victoires remet son titre en jeu. Patrick Fiori est l’une des plus grandes voix masculines françaises. C’est aussi l’un des piliers de The Voice Kids avec deux trophées à son palmarès. Il endosse pour la cinquième fois consécutive son costume de coach. Amel Bent, la diva soul française. Petite nouvelle de The Voice Kids la saison dernière, elle revient cette année pour décrocher peut-être, sa première victoire. Soprano, artiste urbain et idole de toute une génération. Ce showman est “en bombe” prêt à gagner son premier trophée lui-aussi.

Le “block” débarque chez les Kids

Cette année, la compétition va monter d’un grand avec le “block”. Tout comme dans la version adulte, les coachs pourront là aussi se bloquer les uns les autres. “Cette nouvelle règle a beaucoup amusé les enfants, nous a confié Matthieu Grelier, Directeur des programmes chez ITV Studios. On a fait cette saison dans une joie totale”.

The Voice Kids, saison 6 - Vendredi 23 août à 21h05 sur TF1