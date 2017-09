Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Après "Danser" et "Vivre sans toi", Lisandro Cuxi vient de dévoiler son troisième titre tiré de son premier album, Ma bonne étoile. Une chanson baptisée "L’infini" qui, sur une mélodie envoûtante, évoque le passé du jeune homme. Ce nouveau morceau mélange les genres et s’inspire des plus grands comme Daft Punk et The Weeknd.

Révélé par la saison 6 de l’émission télévisée The Voice, Lisandro, a été porté jusqu’à la victoire par son professeur Matt Pokora. Fraîchement couronné, l’adolescent de 17 ans ne s’est pas laissé une minute de repos pour travailler ses premières ballades. Et à quelques jours de la sortie de son premier album, prévu le 15 septembre, c’est l’artiste lui-même qui annonce les bonnes nouvelles sur ses réseaux sociaux : "Plus qu'une semaine avant la sortie de mon album #MaBonneEtoile ! Pour patienter, découvrez aujourd'hui le titre "L'infini". Merci pour tout votre soutien qui vaut de l'or... #TropHâte !»

Avec ce premier opus, Lisandro sera-t-il le prochain talent de The Voice à goûter aux joies du succès après Louane, Kendji Girac, Amir ou encore Slimane ? A entendre ses premiers hits, il est définitivement sur la bonne route !

Découvrez tout de suite un extrait du nouveau single de Lisandro Cuxi : "L’infini"