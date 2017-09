Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

La chanteuse Lucie, finaliste de l’émission The Voice 6, poursuit la musique et se prépare à sortir son premier album.

C’était la seule fille finaliste de la saison 6. Jeune et pétillante, Lucie Vagenheim est l’une des grandes découvertes de l’émission de chant The Voice malgré son jeune âge (17 ans). Arrivée à la deuxième place du podium derrière le vainqueur Lisandro Cuxi, la Rouennaise avait réussi à séduire les quatre coachs en quelques minutes lors des auditions à l’aveugle en interprétant It’s a man’s man’s man’s world de James Brown. Elle avait finalement décidé de choisir Florent Pagny comme professeur. Sous ses airs de jeune fille sage, Lucie avait également conquis le public grâce à sa voix mature et à ses qualités vocales digne des plus grands.

En dépit de son échec en juin dernier, la jeune fille n’a pas laissé tomber la musique puisqu’elle vient de signer avec la maison de disque Universal et prépare activement son premier album en studio. C’est l’artiste elle-même qui l’a annoncé sur son compte Twitter : "Aujourd’hui en studio. Je vous prépare des surprises avec des grands de la chanson française. Quelle excitation !!! Love you all"

Un premier single est attendu avant la fin de l’année 2017 et Lucie devrait ainsi continuer de procurer une dose de bonne humeur à ses fans !