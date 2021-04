The Voice-Replay : ça ne bouge pas pour Loïs !

Rien n'a bougé pour Loïs, talent de Louis Bertignac coach de The Voice, dans le sens où, comme lors de son premier passage pour les lives, la demoiselle a été sauvée par le public. Ce samedi 27 avril, ce dernier lui a permis de continuer l'aventure, après sa prestation sur " Goodbye my lover " de James Blunt. L'émission de ce 27 avril est à revoir dès à présent en replay sur MYTF1.

Dans The Voice, après le live de ce samedi 27 avril à revoir en replay sur MYTF1, Louis Bertignac compte trois talents dans son équipe dont Loïs.

Avec eux

Lors des répétitions pour l'émission du 27 avril, Loïs avait rejoint trois de ses camarades talents pour un petit moment de détente autour du piano. Avec Olympe, Cécilia Pascal et Louane, la demoiselle a repris des titres très dynamiques comme celui de Rihanna « Diamonds ». Mais pour cette épreuve des lives, Loïs a préféré un morceau plus lent, celui de James Blunt « Goodbye my lover ». Et son choix s'est avéré payant auprès du public.

Tout en douceur

C'est avec sa douce voix que Loïs a interprété le morceau de James Blunt « Goodbye my lover ». La demoiselle avait pour rivales, ce samedi 27 avril, Shadoh, Cécilia Pascal et Louane. Le public a tranché en faveur de Loïs, comme il l'avait fait le 20 avril dernier après sa prestation sur « J'te le dis quand même de Patrick Bruel ». Louis Bertignac a donc dû faire un choix entre les trois autres chanteuses et sa décision s'est portée en faveur de ...

Cécilia Pascal et Louane

Elles ont toutes les deux rejoints Loïs au rang des qualifiés pour la suite de The Voice. Cécilia Pascal a joué sa place sur « Comme d'habitude » de Claude François. Louane, elle, a chanté un tube plus récent, « Call me maybe » de Carly Rae Jepsen. Les deux jeunes femmes sont apparues émues à la fin de leur prestation. La raison ? Toutes les deux ont été touchées par le sort de Pierre G., talent de Florent Pagny, éliminé quelques instants avant qu'elles ne montent sur scène.

Du côté des autres

Dans les autres équipes, sur les quatre talents présents, trois ont aussi été sélectionnés à chaque fois : un par le public et deux par leur coach. Ainsi dans le groupe de Jenifer, Olympe, Laura chab' et Anthony Touma continuent l'aventure. Tout comme Nuno Resende, Benjamin Bocconi et Dièse, du côté de Florent Pagny. Quant à l'équipe de Garou, elle est composée d'Emmanuel Djob, de Baptiste Defromont et de Yoann Fréget.

Des talents que vous retrouvez dès le samedi 4 mai dans The Voice saison 2.

Les inscriptions pour la troisième saison de The Voice sont ouvertes. Si vous souhaitez vous inscrire, rendez-vous ici. Vous deviendrez peut-être vous aussi un talent de The Voice !