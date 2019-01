Par Maxime ROLLAND | Ecrit pour TF1 |

Quand commence la saison 8 de The Voice ?

Le coup d’envoi de la huitième saison de The Voice aura lieu samedi 9 février à 21 heures sur TF1 et MYTF1.

Qui sera le jury de la saison 8 de The Voice ?

Cette année encore, l’aventure s’annonce explosive ! Nikos Aliagas reste aux commandes du show qui va avoir de nombreuses nouveautés, notamment du côté des coachs. Pour la première fois dans l’histoire de The Voice, il y aura trois nouvelles arrivées.

Julien Clerc qui prend la place de Florent Pagny . Celui-ci quitte son fauteuil rouge pour laisser sa place à une autre légende de la chanson française. Avec plus de cinquante ans de carrière, il est l’un des chanteurs préférés des Français et se dit très heureux de faire partie de la famille The Voice. Le nouveau coach saura juger avec bienveillance les candidats.

qui prend la place de . Celui-ci quitte son fauteuil rouge pour laisser sa place à une autre légende de la chanson française. Avec plus de cinquante ans de carrière, il est l’un des chanteurs préférés des Français et se dit très heureux de faire partie de la famille The Voice. Le nouveau coach saura juger avec bienveillance les candidats. Soprano , le chanteur-rappeur de la cité phocéenne sera également de la partie. Après deux saisons passées sur The Voice Kids, la 10e personnalité préférée des Français est prête dans cette nouvelle aventure.

, le chanteur-rappeur de la cité phocéenne sera également de la partie. Après deux saisons passées sur The Voice Kids, la 10e personnalité préférée des Français est prête dans cette nouvelle aventure. Jenifer , qui reprend sa place après 3 ans d’absence dans cette saison 8 de The Voice. La chanteuse a fait gagner la petite Emma qui avait bouleversé les coachs avec sa reprise de « Je suis malade » lors de la dernière saison de The Voice Kids.

, qui reprend sa place après 3 ans d’absence dans cette saison 8 de The Voice. La chanteuse a fait gagner la petite Emma qui avait bouleversé les coachs avec sa reprise de « Je suis malade » lors de la dernière saison de The Voice Kids. Mika, la star internationale que l’on retrouvera une nouvelle fois dans cette saison 2019 de The Voice. Avec lui, son dynamisme et sa fraicheur pour sa sixième saison consécutive !



Cette huitième saison de The Voice réunira des talents âgés de 16 à 67 ans aux univers très variés puisque tous les genres musicaux seront représentés : de la pop, en passant par le rock, l’électro, le folk, mais aussi du lyrique, du blues ou encore de l’urbain !



Quelles seront les nouveautés de The Voice 2019 - Saison 8 ?

Le block

La compétition va monter d'un cran. Pour la première fois depuis son histoire, les auditions à l’aveugle seront bouleversées par une nouvelle règle : le block. Les fauteuils seront équipés de nouveaux boutons qui permettront à chaque coach d’en bloquer un autre pour l’empêcher de recruter un talent. Ils ne pourront l’utiliser qu’une seule fois par adversaire. Ça promet de très grands moments !

Les K.O.



Une étape inédite, jamais vue dans The Voice au monde, fait son apparition après les auditions à l'aveugle : les K.O ! Les quatre coachs vont devoir redoubler d'efforts pour constituer la meilleure équipe en prenant les bonnes décisions et ainsi espérer gagner.







Retrouvez tout au long de l’aventure les replay, l’intégralité des prestations, des extraits en avant-première ainsi que des bonus exclusifs, les moments les plus drôles, émouvants et insolites sur MYTF1 et les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram.



Alors êtes-vous prêt ? Ne ratez pas le grand retour de The Voice : Saison 8 dès le samedi 9 février à 21 heures sur TF1 et MYTF1.