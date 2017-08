Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

L’année dernière, Slimane remportait la saison 5 de The Voice. Une victoire méritée pour le chanteur qui a conquis les coachs dès les auditions à l’aveugle. Souvenez-vous ! L’artiste a époustouflé le public avec sa reprise du titre A fleur de toi de Vitaa (Voir la vidéo ci-dessus).

Depuis sa participation à l’émission de TF1, Slimane a fait du chemin. Après le succès de son premier opus et une tournée événement, le chanteur s’apprête à se lancer dans une nouvelle aventure. En effet, il va devenir coach dans la 7ème édition de The Voice Belgique. Une belle opportunité pour Slimane qui connait déjà bien les rouages de l’émission.

C’est sur son compte Twitter que le chanteur a annoncé la nouvelle : "La voici la surprise : je suis très heureux de faire partie de l'aventure de The Voice Belgique en tant que coach ! #jeteveuxdansmonequipe", a-t-il écrit. Sur le réseau social, les réactions ont été nombreuses suite au message de l’artiste : "Je suis super heureuse et fière de toi", "C’est la folie, trop hâte de te voir en coach", "Incroyable, le talent devient juré," peut-on lire dans les commentaires.

Cette nouvelle saison de The Voice Belgique s'annonce riche en surprises. Parmi les nouveaux coachs, on retrouve également l'artiste Vitaa, la chanteuse américaine BJ Scott et le chanteur et guitariste du groupe Puggy, Matthew Irons.