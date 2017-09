Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

La jeune candidate de The Voice 6, âgée seulement de 19 ans, avait conquis le public et les membres du jury par ses prestations talentueuses de The Power of Love, Feelin’ Good ou encore California Dream. Eliminée de la compétition après une poignée de directs, Emmy Liyana est aujourd’hui de retour sur le devant de la scène. Et c’est en travaillant avec un ancien candidat de l’émission de TF1 qu’elle espère conquérir le cœur des français : Slimane, vainqueur de The Voice Saison 5.

Ce duo n’a rien de surprenant lorsqu’on sait que Slimane en personne avait présenté la jeune femme aux casteurs du télé-crochet après l’avoir découverte dans un piano-bar. C’est sur son compte Twitter que l’artiste élu "plus belle voix de France" a partagé leur session musicale où on peut découvrir les premières notes du single intitulé "Compte à rebours" qui devrait figurer sur le projet d'Emmy Liyana.

C’est la deuxième fois que Slimane sort sa plume pour l’un des talents de la sixième saison de The Voice. En effet, avant de travailler avec Emmy Liyana, l’interprète de "Paname" avait déjà composé la chanson pleine d’émotion "Vivre sans toi" pour le premier album de Lisandro Cuxi.

Découvrez tout de suite le premier extrait de "Compte à rebours", la collaboration entre Slimane et Emmy Liyana !