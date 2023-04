The Voice : Sonia Lacen a charmé les 4 coachs

Par| Écrit pour TF1 Le 03/03/12 à 23:30 , mis à jour le 03 mars 2012 à 00:16 | Voir le site de The Voice

Samedi soir dans "The Voice la plus belle voix ", la chanteuse Sonia a émue aux larmes notre coach Jenifer qui a bien du mal à contenir son émotion

Âgée de 28 ans, Sonia a fait le déplacement de Genève en Suisse pour se présenter à la compétition de "The Voice : la plus belle voix". Se déplacer sur le plateau et chanter devant les quatre coachs est "un défi personnel" pour la jeune femme.



Sa réinterprétation originale de "Total Eclipse of the Heart" de Bonnie Tyler a séduit unanimement les coachs de "The Voice". Quelques secondes après sa prestation, tous les fauteuils rouges étaient retournés. À l'issue de son émouvante prestation, les coachs se sont même levés pour ovationner le talent.

"Vous avez une voix extraordinaire" commente Florent Pagny. "On a tous pris une claque monumentale" renchérit Louis Bertignac. Quant à Jenifer, les larmes aux yeux, elle a été touchée par l'interprétation de la jeune femme.

Après tant d'émotion, Jenifer indique vouloir récupérer à tout prix Sonia dans son équipe. Mais qui va-t-elle choisir ? Le suspens est à son comble. Profondément touchée par la réaction de Jenifer, Sonia choisit de travailler finalement avec elle. "Arracher des larmes à quelqu'un, c'est magnifique" révèle Sonia dans les coulisses du show.

Revivez la prestation de Sonia en vidéo :