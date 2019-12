The Voice : Sophie Tapie admise mais...

Pas pour son nom ! Juste pour sa voix. Car dans The Voice, la voix est tout ce qui importe. Et c'est ce qui a motivé Sophie Tapie à se présenter aux auditions à l'aveugle. A 24 ans, cette jeune demoiselle a pris depuis longtemps son envol dans le monde artistique. Portrait.

Son parcours

p> Sophie Tapie dans The Voice, c'était le 23 février dernier. Mais Sophie ne s'est pas présentée comme « Sophie Tapie » juste comme Sophie.L'artiste qui s'est avancée sur la scène de The Voice, c'était Sophie. Une jeune femme comme les autres, amatrice de chant et de danse. Des domaines qu'elle a pu étudier dans une école londonienne avant de faire son come back à Paris et d'entamer. Mais voilà, la télé c'est sympa mais ce que veut faire Sophie c'est de la musique. Alors elle met tout de côté et pour être jugée uniquement sur sa voix, elle se lance dans l'aventure The Voice.

Comme une grenade

Et la prestation de Sophie sur « Grenade » de Bruno Mars a fait l'effet d'une bombe auprès de Jenifer et de Louis Bertignac. L'ancien membre du groupe Téléphone a apprécié les variations de sa voix tantôt douce tantôt rock. Il a donc invité la jeune femme à rejoindre sa « jolie équipe ». En langage courant, on dirait que Louis Bertignac s'est pris « un râteau » au profit de Jenifer. L'interprète de « L'AmourMoi » compte désormais dix talents dans son équipe.

Who is next ?

Ce samedi 2 mars, les auditions à l'aveugle reprennent dès 20h50 sur TF1. Louis Bertignac pourra peut-être prendre sa revanche, dans un duel, avec Jenifer... Mais bon, l'heure n'est pas aux chamailleries entre coachs car dans The Voice, les battles vont bientôt arriver. Ce sont alors les talents qui vont se livrer bataille pour aller le plus loin possible dans l'aventure et faire partie des quatre finalistes.

