Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Pascal Obispo, l’un des plus grands auteurs compositeurs et interprètes de la chanson française, fait dorénavant partie de la grande aventure The Voice mais les Talents n’ont pas attendu qu’il devienne coach pour reprendre ses titres sur scène. Retour sur ces séquences inoubliables.

Les titres de Pascal Obispo ont toujours fait partie de la vie des Français, et pour cause ! Cet auteur-compositeur de talent a, en 25 ans de carrière, créé pas moins de 50 tubes, tantôt pour lui, tantôt pour d’autres stars de la chanson. Qui n’a jamais fredonné « Lucie », « Mourir demain » ou encore « Tombé pour elle » ? Ces mélodies sont ancrées en chacun de nous et ont donné envie aux talents de The Voice de les revisiter. Chaque année, ils se sont succédé pour les reprendre avec beaucoup d’émotion.





Amir chante « Lucie »

Lors de la saison 3, Amir s’attaque à un morceau de taille qu’il interprète à la perfection. Il s’agit de « Lucie » un petit chef d’œuvre du tout nouveau coach de The Voice. Grâce à sa sensibilité, il parvient à toucher Jenifer en plein cœur.

















Stacey King reprend « Sa raison d’être »

Toujours durant la saison 3, Stacey King mise sur un petit bijou de Pascal Obispo « Sa raison d’être » pour convaincre Florent Pagny de la garder. Résultat ? Une séquence haute en émotion dont on se souviendra longtemps.

















Wesley en duo avec l’homme aux 5 millions d’albums vendus sur « L’envie d’aimer »

Les Talents ne font pas que reprendre les plus beaux refrains de nos chanteurs préférés. Quelques fois, ils ont même la chance de chanter à leurs côtés ! C’est ce qui est arrivé à Wesley qui a pu mêler sa voix à celle de Pascal Obispo sur un titre connu de tous « L’envie d’aimer « , de la célèbre comédie musicale Les 10 commandements. Le public et les coachs sont tous sous le charme.





















La battle entre Gwendal Marimoutou et Kissamilé sur « Fan »

Pour départager Gwendal Marimoutou et Kissamilé quoi de mieux que de leur demander de tout donner sur une chanson du Hit Maker Pascal Obispo ? Sur « Fan » un énorme tube de la star, les deux chanteurs font de leur mieux pour tenter de prendre le dessus l’un sur l’autre, mais seul l’un d’entre eux réussit à convaincre Garou de le garder….