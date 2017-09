Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

Le deuxième single de Lisandro Cuxi, gagnant de "The Voice 6", vient tout juste de sortir. Et surprise, ce titre touchant baptisé "Vivre sans toi" a été écrit par Slimane, le gagnant de"The Voice 5" !

Après Danser, son très joyeux et festif premier single, Lisandro Cuxi vient tout juste de dévoiler son deuxième titre. Une chanson baptisée Vivre sans toi qui montre une facette plus mélancolique et touchante du jeune artiste qui a remporté la cinquième saison de The Voice il y a quelques mois à peine. "Heureux de vous dévoiler #VivreSansToi le 2ème extrait de mon album #MaBonneEtoile. Merci à tous pour le soutien", a-t-il écrit sur Twitter en dévoilant un court extrait de ce deuxième extrait de son premier album.

"De vivre sans toi, si tu savais papa. Je t'ai cherché partout, pour te parler de nous", chante Lisandro Cuxi dans cette chanson qui évoque sa relation compliquée avec son père. "C’est une chanson que j’adresse à mon papa. Depuis que mes parents sont séparés, je n’ai pas de contact avec lui. J’aimerais qu’il me voie, qu’il m’appelle et me dise qu’il m’aime", confiait-il d'ailleurs dans The Voice 6, juste avant sa reprise de Si seulement je pouvais lui manquer de Calogero (une prestation à revoir en bas de cet article).

Pour Vivre sans toi, tiré de son premier album qui sortira le 15 septembre prochain, Lisandro Cuxi a collaboré avec un artiste issu lui aussi de la grande famille de The Voice. C'est en effet Slimane, le grand gagnant de The Voice 5, qui a écrit le texte si fort et touchant de Vivre sans toi. "Fier d'avoir écrit cette chanson pour @LisandroCuxi !", a-t-il d'ailleurs écrit sur Twitter lors de la sortie du titre qui a ému les fans.