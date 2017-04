Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Un titre vous a attiré l'oreille pendant les battles mais impossible de vous en rappeler ? MYTF1 vous offre la playlist de la soirée, avec The Weeknd, Charlie Puth, Maître Gims et bien d'autres.

Pour cette dernière salve de battles de The Voice, les coachs ont une nouvelle fois misé sur l'écclectisme musicale. En effet, ils ont testé leur talent sur des titres piochés dans différents styles musicaux : pop international, rap et variété. En français et en anglais. Une chanson vous a marqué, mais impossible de rappeler son nom ? Pas de panique, MYTF1 vous livre la playlist de la soirée.

Can't Feel My Face de The Weeknd

Impossible d'être passé à côté de ce tube signé par le Canadien The Weeknd. Sorti en 2015 sur l'album Beauty Behind the Madness, certains observateurs musicaux ont comparé cette chanson au travail de Michael Jackson. Si elle est chantée par un garçon, ce sont deux filles qui se sont opposées sur cette chanson : Lucie et Syrine, les benjamines de l'équipe de Florent Pagny. Le coach a préféré continuer l'aventure avec Lucie qui termine sa battle en larmes.

Fast Car de Tracy Chapman (version Jonas Blue ft Dakota)

Fast Car est l'une des chansons les plus connues du répertoire de Tracy Chapman, elle raconte l'histoire d'une femme à la vie difficile. Le titre, sorti en 1988 figure dans le classement de Rolling Stone des meilleures chansons de tout les temps. Si la version originale, celle de Tracy Chapman est jouée dans la plus simple des configurations pour appuyer sur l'émotion, Jonas Blue qui la reprend en 2011 en fait une lecture complètement différentes, beaucoup plus house. C'est la version du producteur britannique qui est choisie par Mika pour opposer Marvin Dupré à Elise Melinand. Si la battle a fait danser les coachs et Mika en premier, il a dû se séparer de la jolie Elise, pour garder Marvin dans son équipe.

Thank You d'Alanis Morissette

Chanson culte des années 90', Thank You figure sur l'album Supposed Former Infatuation Junkie d'Alanis Morissette. Ecrite après un voyage en Inde, elle y raconte sa découverte de la spiritualité, notamment. Pas étonnant que ce soit Zazie, la plus spirituelle des coachs qui choisisse ce titre pour tester Will Barber et De Laurentis. Battle d'ovni de haute facture à laquelle De Laurentis n'a pas pu s'en sortir face à l'ogre rock. Elle quitte l'aventure.

For Me Formidable de Charles Aznavour

Le grand Charles Aznavour avait écrit ce titre en 1964. C'est cette chanson, considérée comme l'un des plus grands tubes du chanteur, qui a été choisie par M Pokora pour départager ses deux talents Ry'm et Aurelle. Deux artistes aux univers radicalement différents mais très complémentaires pendant une battle aux allures de comédie musicale. Malheureusement pour Aurelle, son coach a préféré continue The Voice avec le chanteur du groupe Lyre Le Temps.

Je te pardonne de Maître Gims

A moins de vivre dans une grotte, impossible de ne pas avoir entendu au moins une fois Je te pardonne du rappeur Maître Gims. Sortie en 2015, le titre figure sur l'album Mon coeur avait raison et il s'agit d'un duo avec Sia. Le choix de faire chanter Nathalia et Valentin sur cette chanson a effrayé les deux talents mais finalement, ils ont réussi à métamorphoser le titre et y inclure leurs propres univers. Florent Pagny a choisi de continuer avec Nathalia mais Valentin ne quitte pas The Voice car il a été volé par Zazie.

Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai de Francis Cabrel

Cette chanson figure sur l'album le plus écoulé de Francis Cabrel, à savoir Samedi soir sur la Terre, paru en 1994. Anne-Sila l'avait reprise lors de la troisième saison de The Voice. C'est sur ce titre que les hypersensibles Colour of Rice, Elsa Roses et Alexandre Sookia se sont affrontés. Une battle pleine d'émotion qui a mis Zazie, leur coach, dans l'embarras. Dans un souffle, elle choisit de garder Alexandre mais promet aux deux femmes de ne pas les perdre de vue.

We Don't Talk Anymore de Charlie Puth

Ballade d'amour chantée en duo par Charlie Puth et Selena Gomez sur l'album Nine Track Mind, We don't Talk anymore est dévoilé en 2016 pour apaiser les critiques. C'est ce titre que Mika a choisi pour la chaleureuse Sofia et la lunaire Agathe. Pour cette battle, le coach veut que les deux femmes cessent d'être "gentilles" et laissent chanter la rage. Si les deux femmes ont des types de voix similaires, Mika a tout de même préféré garder Agathe pour continuer l'aventure.

Hall of Fame de The Script ft Will I Am

C'est après s'être rencontrés sur les bancs du jury de The Voice UK que Danny O'Donoghue (The Script) et Will I Am ont commencé à travailler ensemble. De leur collaboration est né ce titre : Hall of Fame, qui figure sur le troisième album du groupe irlandais, The Script. M Pokora a demandé à Vincent et le duo Fonetyk & Dama de reprendre ce titre pour les battle et a même proposé aux rappeurs d'écrire un couplet supplémentaire. Effort vain puisque le coach a choisi de poursuivre avec Vincent.

Aussi libre que moi de Calogero

Titre phare de la discographie de Calogero, Aussi libre que moi figure sur l'album épnomyme du chanteur, paru en 2002. Zazie, fan de cette chanson, la propose à Matthieu et Fabian, deux jeunes hommes aux univers bien différents. La coach favorisera la sauvegerie rock de Matthieu au contrôle de son adversaire d'un soir.

Un homme debout de Claudio Capéo

Après un passage furtif dans The Voice, Claudio Capéo connaît un succès fulgurant. Il sort son troisième album en 2016, Ca va, ça va, dont est issu Un homme debout. Un titre qui lui ouvre le chemin des télévisions et des Victoires de la Musique. Florent Pagny a choisi ce morceau pour opposer Marianne et Romain. Malheureusement pour Romain, la puissance et la maîtrise vocale de la jeune femme ont davantage séduit le coach. C'est elle qui a été sauvée.

Hey Yah d'Outkast version Obadia Parker

Qui n'a pas dansé sur ce tube des années 2000 du groupe d'excentriques, Outkast ? Pourtant c'est une version apaisée, moins funky, que M Pokora propose à Nico et Kuku. Une version qui a davantage réussi à Nico que Kuku puisque c'est lui qui continue l'aventure The Voice.