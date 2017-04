Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Dernières battles dans "The Voice" avant l'épreuve ultime. Les talents s'affrontent sur les grands titres du répertoire français mais aussi international : The Weeknd, Will I Am, Maître Gims ou encore Charles Aznavour.

Ce samedi, c’est la dernière salve de battles dans The Voice. Les talents vont, une nouvelle fois, s’affronter face à face sur un même titre, choisi par leur coach respectif. Et une fois encore, Zazie, Florent Pagny, M Pokora et Mika ont fait preuve d'imagination en picorant dans le répertoire national et international.

Les coachs continuent de suivre une même ligne directrice : l'ecclectisme musicale. Ainsi, pour les dernières battles, les talents vont s'affronter sur des titres très variés : variété française, tube électro, rock. Tubes internationaux d'aujourd'hui et d'hier, il y en aura pour tous les goûts et ce sera aux talents de se les réapproprier.

Ainsi, ce soir, on sait déjà que Valentin Stuff et Nathalia s'affronteront sur Je te pardonne de Maître Gims, un choix audacieux de leur coach. Les benjamines de Florent Pagny, Lucie et Syrine joueront leur place sur le très difficile Can't Feel My Face de The Weeknd. Vous découvrirez également deux talents reprendre le légendaire For Me Formidable de Charles Aznavour ou encore une reprise étonnante de Hall Of Fame de The Script et Will I Am.

Pour découvrir toutes les battles et les titres que les talents vont interpréter, rendez-vous ce soir dès 20H55 sur TF1 :