Théophile Rénier est né dans une famille de musiciens et de mélomanes. Il commence le piano à l’âge de 5 ans et suit une formation classique. Puis il découvre le rock et intègre le groupe de son frère avec lequel il fait ses premières scènes. Quelques années plus tard, il décide d’arrêter ses études de droit et participe à la sixième saison de The Voice Belgique qu’il remporte. Une expérience incroyable mais aussi un premier pas dans sa vie artistique professionnelle. Ce soir, The Voice France est un retour à la case départ pour Théophile. Le jeune homme ne cherche pas de légitimité mais veut dépasser ses propres limites et aimerait que sa musique dépasse les frontières.







“Malheur Malheur” - Maître Gims

Sur la scène des auditions à l’aveugle, il a choisit de convaincre avec “Malheur Malheur” de Maître Gims. Seul Julien Clerc s’est retourné : “Sur la prestation, je n’ai carrément rien à vous dire. C’est formidable, on va beaucoup s’amuser !” Bienvenue dans The Voice France Théophile !