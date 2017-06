Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Découvert dans la saison 1 de "The Voice", l’ancien talent de Jenifer, Thomas Mignot, a dévoilé il y a quelques jours son nouveau single "Marcher sur la Lune" qui sent bon l’été et la fête.

Il y a du nouveau du côté de Thomas Mignot. Talent de la saison 1 de The Voice, le chanteur fait un retour en force sur le devant de la scène avec Marcher sur la lune. Une chanson qui pourrait bien devenir l’un des tubes de cet été. "Les amis mon nouveau clip "Marcher sur la lune" est en ligne! J'espère qu'il vous plaira, j'ai hâte de vous voir danser dessus tout l'été! Je compte sur vous pour partager un maximum", a écrit Thomas Mignot en dévoilant, sur Facebook, le clip de sa nouvelle chanson.

Après plus d’un an d’absence sur les réseaux sociaux, Thomas Mignot a retrouvé ses fans sur Facebook le 29 mai dernier. Dans un court message, il est revenu sur ces derniers mois passés dans l’ombre. Une période pendant laquelle il a multiplié les projets et "rencontré des personnes qui lui ont permis de continuer et d’enrichir son expérience musicale." De quoi lui permettre de "concrétiser ce nouveau projet en vous offrant, après une période aussi longue que pleine de sens, une suite et l'occasion de danser très prochainement (…)"

Talent de la saison 1 de The Voice, Thomas Mignot a été buzzé par Jenifer lors des auditions à l’aveugle grâce à sa reprise de Grenade de Bruno Mars. Lors des battles, il a réussi à tirer son épingle du jeu face à K. sur le titre Superstition de Stevie Wonder. Deux fois sauvé par sa coach lors des émissions en direct, il a finalement quitté l’aventure The Voice lors du quart de final de l’émission. Un joli parcours qui lui a permis de se faire connaître du grand public !





