Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 30 mars, sur TF1 : Thomas revisite "Iron sky" de Paolo Nuttini.

Si la musique fait partie intégrante de la vie de ce jeune italien depuis toujours, Thomas souffre d’une timidité excessive qui l’empêche de chanter en public. Ses parents qui croient en son talent le poussent quotidiennement et décident de l’inscrire en secret au casting de The Voice. C’est donc la peur au ventre mais motivé par ses proches qu’il interprète “Iron sky” de Paolo Nuttini en piano / voix sur la scène des auditions à l’aveugle.



“Iron Sky” - Paolo Nuttini

Rapidement, Jenifer se retourne. Mika comme à son habitude, buzze à la dernière seconde. “Il aime trop faire ça,” s’amuse Soprano. “J’ai adoré la douleur de ton interprétation et ce son complètement hallucinant,” Jenifer félicite le talent. Mika lui, joue la carte de l’italien pour tenter de séduire Thomas. Il nous faut des sous-titres ! Mika a aimé les failles et la douceur de sa voix. Thomas a fait la fierté de son papa et celle de son coach ... Mika !