Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 30 mars, sur TF1 : Tiphaine séduit les quatre coachs avec "Hometown Glory" d'Adèle.

De nature réservée dans la vie, cette jeune lycéenne n’est plus la même quand elle monte sur scène. Malgré ses 17 ans, Tiphaine a déjà participé à 30 concours de chant et a eu la chance de faire la 1ère partie d’un concert de Slimane. Expérience inoubliable qui l’a motivée à réaliser le rêve de sa vie en participant aux Auditions à l’aveugle. Une chance qu’elle compte bien saisir. Elle interprète “Hometown Glory” d’Adele, titre qui lui a de nombreuses fois porté chance lors de concours.

“Hometown Glory” - Adele

Une chanson “attrape coach” qui ne séduit plus aussi facilement les coachs. Pourtant dès les premières notes du refrain, Soprano se retourne en appuyant au passage sur le bouton block de Jenifer. Cette dernière ne tarde pas d’ailleurs à se retourner. Julien Clerc et Mika sont aussi séduits. Jenifer est très énervée du block de Soprano. “Chaque fois qu’une fille chante du Adèle ou du Jenifer, elle choisit Jenifer,” se défend l’artiste. “J’espère de tout coeur que ce magnifique talent, cette perle rare, vienne dans mon équipe. C’était magnifique”. A 17 ans, Tiphaine a fait se retourner les quatre coachs et c’est avec Soprano qu’elle décide de poursuivre l’aventure.