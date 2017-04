Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Coachella est sans nul doute l’un des festivals les plus réputés et celui qui fait le plus d’envieux au monde. Non seulement, il offre chaque année une programmation phénoménale (Lady Gaga, Radiohead, Kendrick Lamar), mais en plus il est fréquenté par les plus grandes stars d’Hollywood. Ainsi, il n’est pas rare d’y croiser Leonardo DiCaprio, Alessandra Ambrosio, Nina Dobrev ou Selena Gomez dans la même journée. Et cette année, il faudra également compter sur M Pokora.



Le coach de The Voice profite en effet d’une pause dans sa tournée pour s’offrir une petite virée en Californie. « Petite pause de 2 semaines pour le MY WAY TOUR. On va recharger les batteries... », écrivait-il ainsi ce lundi 10 avril sur son compte Instagram après un concert à Bourg-en-Bresse. Deux jours plus tard, l’interprète de Belinda était à Los Angeles pour assister à un match de basket au Staples Center, comme le montre la photo qu’il a posté sur son compte Instagram ce jeudi 13 avril.



Mais si Matt Pokora s’est rendu en Californie, c’est sans doute avant tout pour assister au festival de Coachella qui débutait ce vendredi 14 avril. D’ailleurs, celui qui fera pour la première fois l’expérience des Battles dans The Voice ce soir sur TF1, a publié une photo de son bras avec le bracelet « coachella », la fameux sésame qui lui ouvrira les portes du festival.



#coachella #day1 leggo Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora) le 14 Avril 2017 à 16h48 PDT

Visiblement heureux, M Pokora n’a pas hésité à partager son bonheur avec ses fans sur Instagram. Il a ainsi publié une petite vidéo où l’on découvre le chanteur torse nu avec un maillot de bain léopard. Teint hâlé, muscles saillants et tatouages apparents, Matt Pokora a même esquissé une petite chorégraphie pour le plus grand bonheur de ses admirateurs. En moins de 24H, la vidéo a déjà été vue plus de 280 000 fois.