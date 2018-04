Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Même si elle a fait une excellente performance lors de son duel qui l’a opposée à Sherley Paredes, Capucine a finalement dû quitter l’aventure. Mika, qui a dû faire face à un choix cornélien pour départager ses deux talents, a eu beaucoup de mal à se décider. Mais au moment de dire au revoir à sa jeune protégée, Mika a tenu à lui faire un énorme câlin, avant de l’encourager à continuer.



En choisissant d’opposer Capucine et Sherley Paredes sur le titre L’Amour en solitaire de Juliette Armanet, Mika savait qu’il allait faire face, ensuite, à un choix difficile. « J’ai absolument aucune idée de qui je vais garder. Je les aime toutes les deux. Je suis presque fâché avec moi-même de les retrouver face à face donc je me trouve dans une situation impossible et c’est l’instant qui va tout décider, » avait-il ainsi déclaré avant leur performance. Pourtant malgré quelques hésitations et la perplexité de Zazie, Pascal Obispo et Florent Pagny, Mika s’est finalement décidé à garder Sherley Paredes, lui permettant ainsi d’accéder aux grands shows en direct.



Cependant, vraiment désolé de devoir faire ses adieux à Capucine, l’interprète de Relax est allé aux devants de la jeune femme pour lui faire un énorme câlin. Mika la soulève alors de terre et lui adresse un message d’encouragement : « Ne t’en fais pas c’est seulement le début pour toi, j’en suis sûr. » Parce que Mika est certain que même si Capucine n’est pas encore tout à fait prête, elle le sera un jour. Pour lui, une vraie carrière de chanteuse l’attend.



