Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Yvette ne sera pas sur les émissions en direct de The Voice. En effet, la jeune femme à l'accent si chantant n'a pas été retenu par Zazie. Cependant, la jeune femme n'exprime aucune rancune ou rancoeur au moment de quitter la scène et le ring. Bien au contraire. Fidèle à sa personnalité, Yvette se lance même dans une véritable déclaration à l'attention de Zazie. La demoiselle explique d'abord que The Voice est "une aventure que j'ai vraiment vécue à fond. C'est extraordinaire de travailler avec Pascal Obispo, de rencontrer Zazie". Et de poursuivre : "Zazie est une artiste que j'écoute. Il y a beaucoup de chansons que j'ai écouté qui sont de vous. Parfois j'ai des sentiments que je n'arrive pas à expliquer et quand j'ai écouté ces chansons, je me dis 'ah je ne suis pas une personne bizarre'. Vous avoir côtoyée, c'est extraordinaire".

Devant tant d'éloges et de tendres mots, Zazie n'a pas d'autres choix que d'aller enlacer une dernière fois son talent et de lui glisser à l'oreille de continuer la musique parce qu'elle "réchauffe les coeurs". Pendant l'aventure, la coach n'a cessé de la qualifier de "bonbon" ou "soleil", rapport à la douceur et l'extrême gentillesse qui la caractérise. C'est avec une standing ovation qu'Yvette quitte The Voice. La jeune femme était opposée à Liv Del Estal sur le titre "Yellow" de Coldplay.