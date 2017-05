Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Sauvé par le public samedi soir grâce à sa jolie reprise de Rihanna, Lisandro Cuxi peut compter sur le soutien de son coach pour la demi-finale de The Voice. Il faut dire que M Pokora ne tarit pas d’éloges sur le jeune chanteur, déjà finaliste de The Voice Kids 2 en 2015. "Lisandro a été sauvé lors du premier direct par le public, ça m’a touché de le voir ému. Il est encore jeune, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais je suis très fier de lui", confie ainsi le coach.

La fierté est encore au rendez-vous lorsque la nouvelle recrue de The Voice débriefe la prestation de son jeune protégé. "On a eu le droit à l’une des plus grandes prestations techniques d’un chanteur dans l’histoire de The Voice France tout simplement. Vocalement il a tout (…) il a démontré toute l’amplitude de ce qu’il était capable de faire. Il a pris des risques car il est allé se balader sur tous les registres de sa voix", explique ainsi M Pokora totalement bluffé par la performance de Lisandro Cuxi.

Le jeune chanteur ne sera pas le seul à disputer la demi-finale de The Voice dans la team M Pokora. Il devra en effet affronter sur scène samedi prochain Ann-Shirley, sauvée par M Pokora. Une chanteuse elle aussi très talentueuse, comme le confie M Pokora : "La force de mon équipe, c’est qu’ils sont prêts. Je peux les envoyer n’importe où, ils ont le bagage technique. Les deux n’ont pas froid aux yeux, ne sont pas intimidés sur scène. (…) Leur force, c’est que je peux les envoyer sur n’importe quel registre, ils y arriveront."

Rendez-vous ce samedi 3 juin à partir de 21h sur TF1 pour suivre la demi-finale de The Voice.

