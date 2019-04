Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Alors que la saison 8 bat actuellement son plein, on prend des nouvelles de Maëlle. La grande gagnante de la saison dernière vient de sortir son premier single. “Toutes les machines ont un coeur” a été écrit par son ancienne coach de The Voice, Zazie. Un titre aux influences électro/pop dans lequel la jeune Maëlle porte une réflexion sur nos sociétés envahies par la technologie. "C’est le grand jour, Toutes les machines ont un coeur est disponible sur toutes les plateformes. Je vous embrasse ❤️ merci à @zazie.online et @calogerofficiel 😘," a écrit Maëlle sur son compte Instagram.

Soutenue par Zazie et Calogero





A seulement 17 ans, Maëlle avait remporté la finale de la saison 7 de The Voice avec plus de 55% des voix. On se souvient encore de son duel/duo avec Gulaan sur “Fragile” de Sting, qui avait littéralement bouleversé les coachs.





The Voice, Tous les samedis, 21h sur TF1