Si les cœurs des talents volés ont bondi samedi soir dans "The Voice", ces derniers ont eu un grosse bouffée d’angoisse en découvrant la très belle battle opposant Elsa Roses, Colour of Rice et Alexandre Sookia.

"J’avais senti une timidité chez les uns et les autres. C’est confirmé, ils sont timides, réservés voire absents", affirme Zazie en débutant le coaching de la battle opposant le seul trio de la soirée. Mais si Elsa Roses, Alexandre Sookia et Colour of Rice ont fait preuve de timidité en travaillant Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerais de Francis Cabrel, ils ont su proposer une battle "sur le fil et pleine d’émotion", selon Zazie. De quoi effrayer les talents volés qui attendaient en coulisses.

Dès le début de cette jolie reprise de Cabrel, la tension était palpable dans la salle d’attente. Un stress visible sur les visages de Dilomé (volé par M Pokora), Valentin Stuff (récupéré par Zazie), Manoah (sauvée par Mika) et Julia Paul ayant rejoint la team Florent Pagny. Cette dernière a d'ailleurs passé une partie de la battle la tête basse, collée à son fauteuil.

Dilomé a dû se sentir particulièrement en danger après cette battle de choc. Il faut dire que M Pokora, le coach qui l’a volé, a eu un "gros coup de cœur" pour l’une des protégées de Zazie. "Moi j'ai été cueilli par Elsa, ses voix de tête et décrochés", a confié le chanteur au grand dam de son nouveau talent. Même stress du côté de Valentin Stuff : "Là, si ça buzze, c’est horrible".

Après ce moment d’angoisse, les quatre talents volés ont pu souffler puisque ni Colour of Rice, ni Elsa Roses n’ont été buzzées par les coachs. Alexandre Sookia a de son côté été sauvé par sa coach.