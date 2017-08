Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Pas facile d’être le premier talent à ouvrir le bal de The Voice Kids. Et pourtant, Angelina, 9 ans, n’a pas tremblé au moment de s’avancer sur la scène et d’entonner les premières notes de « All In You » de Synapson. La petite fille de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) rêvait de participer à The Voice Kids, « le plus grand concours de tout le monde entier » selon ses propres mots, c’est désormais chose faite et de la plus belle des manières.

Car sa prestation ne va pas tarder à faire buzzer les coachs. Ce sont d’abord Jenifer et Patrick Fiori qui se retournent en même temps avant de se lever pour danser sur le très funky morceau du groupe français. Puis M Pokora se décide enfin à appuyer sur le fameux buzzer rouge au grand plaisir des parents d’Angelina.

« Tu es à croquer ! » lance un Patrick Fiori totalement conquis. Le chanteur veut à tout prix attirer la jeune fille dans son équipe de talents et fait des pieds et des mains pour qu’elle le choisisse. « Tu sens mon énergie, tu sens à quel point j’ai envie qu’on travaille ensemble. » Un discours convaincant : Angelina va finalement choisir Patrick Fiori qui devient le premier coach à enregistrer l’arrivée d’un talent dans son équipe cette saison !