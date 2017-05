Par SB | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir, la pression était sur les épaules de Florent Pagny, de Mika et de leurs talents respectifs. En effet, ceux-là étaient confrontés à l’épreuve ultime, derrière étape avant de décrocher sa place sur les directs de The Voice. La tension était grande et les talents ont répondu de la plus belle des manières. Chacun a fait preuve d’originalité dans les choix des chansons et tous ont prouvé qu’ils avaient une grande voix.



Malheureusement, les places sont limitées. Chaque coach n’a la possibilité d’envoyer trois talents de son équipe et il a le droit de ne voler qu’un chanteur issu d’une autre équipe. Pour Mika, les choix n’ont pas été simples. Il a décidé de continuer l’aventure musicale avec The Sugazz, Vincent Vinel et Imane. De son côté, Florent Pagny a offert le premier sésame ouvrant la porte des directs à Shaby, Lucie et Julia Paul. Marvin Dupré, lui, a eu l’immense privilège de rejoindre la team Zazie, sauvé in extremis après son ultime épreuve.



Les internautes ont suivi avec attention cette première partie d’épreuves. Sur Twitter, ils n’ont pas loupé une miette de la bataille musicale qui faisait rage et ce qui a surtout sauté aux oreilles des commentateurs en herbes, c’est le niveau musical incroyable des talents de cette année. Morceaux choisis.