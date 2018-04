Par SB | Ecrit pour TF1 |

Ca y est, l’équipe de Mika est dessinée pour la dernière épreuve avant les émissions en direct, les duels. Lors de la dernière salve d’audition, l’interprète de « Grace Kelly », devait faire un choix entre Krrill, Sherley et Jody Jody. Le coach a décidé de poursuivre l’aventure avec la théâtrale et fascinante Sherley qui reprenait « Ave Cesaria » de Stromae. Elle avait eu les faveurs de son coach par rapport aux deux autres talents. Mais heureusement pour le duo, Pascal Obispo a décidé de volé Kriill, époustouflant sur leur revisite de « Bitch Better Have My Money ». Le chemin de Jody Jody s’arrête sur une jolie reprise de « Say a Little Prayer ».

Pour la suite de l’aventure, Mika peut compter sur une équipe d’enfants terribles avec des talents de tous les horizons et de tous les univers. Des OVNIS, comme Guillaume, Frédéric Longbois ou encore Queen Clairie (volée). Il peut compter aussi sur des artistes hors cadre, comme la jazzwoman Ubaré, mais aussi Capucine, Sherley et Casanova. Ce dernier n’avait pas été retenu par Zazie qui avait dû se séparer de lui. Avec son équipe de « d’enfants terribles », Mika risque de frapper un grand coup. Le hic, c’est que tous ne passeront pas. D’autant plus que pour les duels, il n’y a plus de vol possible.