Pour Cécyle, "The Voice" est une affaire de famille. La jeune Corse de 21 ans a prouvé à ses proches, et surtout à sa maman, qu’elle avait l’étoffe d’une grande chanteuse. Et pour cause, sa mère n’avait pas été choisie par les coachs lors de sa participation au concours l’année dernière.

The Voice, c’est aussi une aventure à vivre de mère en fille. La preuve, un an après que sa mère soit montée sur la scène du show musical, c’est au tour de Cécyle de prouver qu’elle a du talent. La jeune femme de 21 ans avait une petite revanche à prendre puisqu’aucun coach ne s’était retourné après la prestation de sa maman lors de la saison précédente. "Les Grillo n’ont pas dit leur dernier mot !", lâchait-t-elle dans son portrait, bien décidée à bluffer les coachs.

Souvenez-vous, l’année dernière, Patrizia Grillo interprétait Non, je ne regrette rien d’Edith Piaf sur le plateau du concours de chant. Malheureusement, aucun fauteuil ne se retournait malgré la qualité de sa prestation. Un an plus tard, elle a regardé sa fille chanter What about us de Pink, depuis la Family Room. Bingo, la prestation de la jeune femme a séduit Florent Pagny. En larmes, Cécyle a remercié le chanteur. "Faut pas pleurer même si c’est Florent !", a lancé Pascal Obispo avec humour. "Je suis juste épaté que mes petits camarades ne soient pas là mais en même temps je suis content parce que je suis tout seul et je n’ai pas à me battre pour que vous soyez dans mon équipe !", a confié l’interprète de Ma Liberté de penser avant que la mère de famille ne soit invitée à monter sur scène.

Patrizia Grillo remercie les coachs

Pour Zazie, Cécyle a offert un moment fort au public. "Encore un exemple de transmission. Comme quoi, la musique se transmet et elle est dans les gênes", a-t-elle déclaré en faisant référence à la prestation d’un père (Franck, 53 ans) et de son fils (Charles âgé de 19 ans) sur le titre Ton Héritage de Benjamin Biolay. De son côté, Patrizia Grillo était aux anges. "Ils m’ont fait le plus beau cadeau ! L’année dernière ils m’ont dit ‘Non, je ne regrette rien’ et là ‘Je vous aime’ et c’est un bel hymne à l’amour !", a-t-elle glissé à Nikos Aliagas.