Fêter ses dix-huit ans sur le plateau de The Voice, ça n'arrive pas à tout le monde. C'est arrivé à Florent Marchand. Le jeune talent de l'équipe de Pascal Obispo célébrait son passage à la majorité le jour de son audition finale. La légende ne dit pas si son coach était au courant, en tout cas, il lui a offert le plus beau des cadeaux en le sauvant et lui donnant la possibilité de poursuivre l'aventure. En effet, le jeune Marseillais était opposé à Ritchy et Jorge lors de l'épreuve de l'audition finale. Un trio au niveau relevé qui opposait des talents aux univers radicalement différents.

Ritchy a chanté "Terre" de Florent Pagny, Jorge s'est attaqué à "Milord" d'Edith Piaf et Florent Marchand reprenait quant à lui, "That What I Like" de Bruno Mars. La maîtrise vocale et de la scène ont impressionné Pascal Obispo. D'autant plus qu'il a découvert, lors des dernières répétitions que le jeune homme ne chante que depuis un an. A peine. Parce qu'il estime que le Marseillais en a encore sous le pied et que sa marge de progression est énorme, il décide de poursuivre l'aventure avec lui. Florent Marchand se souviendra de son dix-huitième anniversaire : une sélection et une pluie de compliments de la part des coachs. Ce n'est pas tous les jours que l'on a 18 ans.