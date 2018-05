Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Casanova a bien fait de s’accrocher. Rappelez-vous, le jeune homme s’était déjà présenté aux auditions à l’aveugle de la cinquième saison de The Voice. Manque de chance, il n’avait pas été sélectionné malgré une belle reprise d’Amsterdam de Jacques Brel en version corse. Après deux ans de travail acharné et sans jamais baissé les bras, le talent a de nouveau tenté sa chance dans l’émission. Il a ébloui les coachs lors des auditions à l’aveugle en interprétant Je serai là de Slimane, en hommage à sa mère et sa grand-mère. Il a finalement intégré l’équipe de Zazie avant d’être repêché de justesse parMika lors des auditions finales.

Si Casanova pense être sorti d’affaire, il se trompe. Pendant les duels, il doit affronter Mennel. Cette dernière remporte le duel. Alors qu’il pense que l’aventure The Voice est définitivement finie, Casanova apprend que Mennel a décidé de quitter le concours. Il obtient alors sa place pour les grands shows en direct. Déterminé, il veut prouver aux coachs qu’il mérite sa place dans la compétition avec un titre puissant, When we were young d'Adele. Ce samedi 5 mai, Casanova décroche son ticket pour la finale après avoir partagé avec Frédéric Longbois une danse enflammée sur la Carioca. Quel beau parcours pour le jeune candidat corse !