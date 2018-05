Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Depuis son arrivée dans The Voice, Raffi Arto impressionne. Du haut de ses 16 ans, le jeune candidat n’est pas méconnu du grand public. Sa tête vous dit quelque chose ? Rien de plus normal ! En 2012, il faisait sensation en participant, à l’âge de 10 ans seulement, à La France a un incroyable talent sur M6. Six ans plus tard, on l’a retrouvé sur le plateau de The Voice 7. S’il ne fait jamais mention de sa précédente expérience télé, il n’a pas changé de goûts musicaux.

Pour débuter lors des auditions à l’aveugle, il avait choisi un titre éponyme. Et c’est avec "Proud Mary" de Creedance Clearwater Revival qu’il avait choisi d’affronter l’oreille experte des quatre coaches. "Je me suis toujours dit que participe à The Voice serait une superbe expérience que je n’oublierais sûrement pas. Je vais pouvoir partager ma musique avec des millions de gens", nous avait-il confié.



Ce samedi 5 mai, il a été le premier à décro­cher son ticket pour la finale de The Voice. Au fil des émissions, le jeune homme s’est affirmé et a proposé des prestations toujours plus époustouflantes. Samedi dernier, c’est (en partie) sans son instru­ment de prédi­lec­tion qu’il a repris à sa manière J’irai où tu iras de Céline Dion. Un prestation époustouflante qui lui a ouvert les portes de la finale, où il défen­dra les couleurs de l’équipe de Florent Pagny.



(Re)découvrez l'une des prestations de Raffi Arto :