Ce samedi soir, quatre candidats vont s’affronter sur le plateau de The Voice. Après des semaines de compétition, quatre talents ont atteint la finale. Xam Hurricane, Casanova, Raffi Arto et Maëlle s'affronteront pour devenir LA voix. Mais avant de penser à les départager, zoom sur le parcours de Xam Hurricane.

Dès le début, le talent s’est imposé comme l’un des personnages emblématiques de la saison. Du haut de ses 23 ans, Xam Hurricane est un véritable ouragan. Lors de sa première audition, il interprète <em style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Roxane</em> (The Police) et il ne lui faudra que peu de temps pour mettre le feu au plateau. A la fin de sa prestation, il choisit de rejoindre l’équipe de Pascal Obispo et s’épanouira aux côtés de son coach.

Au cours de son aventure, le beau brun ténébreux a époustouflé le jury et le public à de multiples reprises avec toujours un style bien à lui. Depuis son enfance, le rock est une évidence pour Xam Hurricane. Pour lui, "c’est de la musique qui se concentre sur l’énergie et qui se dégage sur scène. Ça part d’un genre de rage comme quand on part au combat."

Lors du prime, Xam Hurricane va devoir tout donner pour espérer remporter l'aventure. Deviendra-t-il le grand gagnant et LA plus belle voix de The Voice 7 ?

