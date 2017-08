Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Cette deuxième soirée d'audition à l'aveugle bat son plein sur TF1. C’est au tour d’Antoine, quinze ans, et grand fan de The Voice Kids » d'entrer dans l'arène. Le jeune homme, qui rêve de participer à l'émission depuis de nombreuses années ne se rend pas encore compte que son rêve est en phase de se réaliser. « C’est quelque chose de dingue, ce n’est pas possible, j’y crois pas ». Et pourtant, Antoine a bien été sélectionné pour participer à cette quatrième saison de The Voice Kids. « Ce n’est pas un concours, c’est un rêve éveillé », avance-t-il. Ce soir, Antoine interprète Let it go du chanteur James Bay. Timide, le jeune homme prend de l'assurance sur scène et ça, les coachs le remarquent. Pas étonnant alors que M Pokora et Jenifer se retournent sur cette petite pépite.

Un nouveau coach dans The Voice Kids

A la fin de sa prestation, Antoine ne sait que faire et surtout qui choisir. Entre M Pokora et Jenifer, son cœur balance. Il faut dire que les arguments du chanteur à la crinière blonde ont de quoi le faire rougir. "J'ai eu la chair de poule, et c'est la première fois que j'ai la chair de poule", avance-t-il. Alors, pour l'aider à faire son choix, Jenifer propose au talent de l'asseoir sur l'un des prestigieux fauteuils des coachs. Après de longues secondes d'un suspense insoutenable, le rideau se lève. L'artiste continue sa route avec l'interprète de Comme d'Habitude. Un coup manqué pour la chanteuse Niçoise qui perd une nouvelle chance d'accueillir un kids dans sa team...