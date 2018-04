Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

La deuxième salve de duels a commencé sur les chapeaux de roue avec deux artistes très à l'aise sur scène et qui savent parfaitement habiter un personnage. Edouard Edouard et Karolyn reprenaient "j't'emmène au vent" de Louise Attaque. Leur coach Zazie souhaitaient que ces deux-là s'amusent à imaginer une scène de ménage entre deux amoureux. Si au départ, ils ont dû mal à trouver leurs marques et leurs repères sur ce titre qui déroule à 100 à l'heure, une fois sur le ring, ils parviennent à trouver la formule gagnante. "Un show, une histoire contée, racontée, chantée", s'exclame Nikos Aliagas une fois que la prestation de deux artistes se terminent.

Zazie exulte, elle est conquise par ses deux talents, d'autant plus qu'elle s'est montrée particulièrement exigeante à leur égard. "C'était une formidable scène de ménage, j'ai adoré", félicite la coach. Pour Mika, "sur The Voice, ça chante bien, et de temps en temps ça provoque énormément d'émotion, mais ce n'est pas très souvent sexy, et là, c'était sexy". Pour Pascal Obispo, "il y a un couple qui se forme". La remarque fait rire Karolyn qui rétorque tout de même "pardon, mais je ne veux pas de problème". Le coach corrige : "en tout cas sur la scène". Il est aussi emballé, note que la rencontre des deux artistes est réussie, que si le titre convient plus à l'univers d'Edouard Edouard, il a adoré le décalage de Karolyn. Si tous les coachs penchent pour la jeune femme, Zazie décide de partir à contre-courant et préfère garder Edouard Edouard pour la suite de l'aventure.