Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

L'épreuve des duels a été particulièrement éprouvante pour Pascal Obsipo. Le coach, nouveau venu de l'aventure, a eu bien dû mal à choisir les talents qu'il emmènerait avec lui sur les émissions en direct. Ou plutôt ceux qu'il n'emmènerait pas. Quand il oppose Ecco à Kelly, le chanteur a tellement de peine qu'il déclare, au moment du verdict : "je vais partir", plutôt que de choisir. Les deux adolescentes reprenaient ensemble la chanson "Jacques a dit" de Christophe Willem, un titre écrit par Zazie et qui figure sur le premier album du chanteur. Une reprise très délicate et solaire, loin de l'interprétation originale. Deux voix et deux univers radicalement opposés se rencontrent.



D'une part, la maturité d'Ecco, de l'autre le timbre enfantin de Kelly. Les deux artistes n'ont pas leur instrument de prédilection. Pas de piano pour l'une ni de guitare pour l'autre. Elles n'ont que leur voix et rien derrière se cacher. Leur reprise a conquis les quatre coachs. Pour Pascal Obispo, c'est un déchirement de choisir entre Ecco et Kelly. "Je ne savais pas ce que ça allait donner avec cette chanson, et c'était top. Mais il y a une rigueur, un travail, une maturité, quelque chose d'extraordinaire chez Ecco". Pascal Obispo opte pour la jeune fille au piano. Le chemin de Kelly s'arrête et Pascal Obispo a bien du mal à cacher son émotion.