Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Valentin était le premier talent à se lancer sur la scène des auditions à l’aveugle pour ce cinquième prime. Cet étudiant strasbourgois de 21 ans, a très peu d’expérience dans la musique. Il n’est jamais monté sur scène ! Il y a 5 ans, c’est sur les réseaux sociaux qu’il fait la connaissance de son public en postant des reprises. Aujourd’hui, il veut rencontrer un vrai public et se confronter à l’avis de professionnels pour savoir s’il peut aller plus loin dans la musique.



"Back to black" - Amy Whinehouse

Avec une reprise en anglais et en français de “Back to black” d’Amy Whinehouse, Valentin a convaincu Jenifer et Soprano. “Tu m’as fait penser à mon ami Slimane. Tes pieds sont bien ancrés sur terre et en même temps, tu peux nous faire voyager très loin, commente la coach. Je te félicite pour ce grand talent que tu as et cette sublime voix”. “Il y a quelque chose de talentueux et instinctif. Je me trouve un peu con de ne pas avoir appuyé sur le buzzer,” regrette Julien Clerc. “Tu es mon coup de coeur depuis le début de la saison. J’ai adoré. C’était magique,” confie Soprano. C’est avec ce dernier que Valentin a choisi de poursuivre son aventure The Voice.

Découvrez maintenant, sa reprise inédite dans la #TalentRoom :