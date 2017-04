Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir, Valentin tente sa chance aux auditions à l’aveugle de The Voice. Armé de son piano, le musicien joue son avenir sur la très célèbre chanson "Your Song" du chanteur britannique Elton John. Un choix payant pour le talent !

Valentin participe à The Voice pour découvrir ce que vaut réellement sa voix. Etudiant en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, il veut se servir de l’émission comme un tremplin pour s’investir "dans ce monde-là", mais aussi se faire remarquer uniquement sur ses talents de chanteur. Il faut dire que samedi soir, le jeune homme monte pour la première fois de sa vie sur une scène et surtout face à quatre coachs, tous issus du monde de la musique depuis plusieurs années. A l’aide de son piano, Valentin se lance timidement dans l’interprétation du morceau qu’il a choisi.

Dès le départ, Zazie avoue avoir un petit faible pour cette chanson, tout comme Mika, qui a le sourire aux lèvres du début à la fin. Il est d’ailleurs le premier à appuyer sur son buzzer rouge en écoutant la prestation du jeune homme. Il faut dire que lors du refrain, le talent est monté dans les graves et provoque chez Zazie une envie subite de se retourner. Valentin a donc réussi son pari, il fait partie de l’aventure The Voice ! Ému aux larmes, le talent est salué par les quatre coachs. Mika avoue s’être retourné "sur les notes clean, sans fausseté avec une musculation qu’il travaillait très bien".

Zazie poursuit. "Comme c’est la même tessiture, muscler et mettre du volume en ne montant pas, c’est compliqué, donc ça prouve qu’il y a quelque chose un peu technique qui n’est pas dénué de sens". M Pokora compare le jeune homme à Stevie Wonder. Bien qu’admiratif face au talent, il ne peut le prendre car son équipe est déjà au complet. Il va donc vers Mika pour les battles, convaincu qu’il peut travailler encore plus sur sa voix.