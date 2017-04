Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir sur TF1, avait lieu la dernière session des auditions à l’aveugle de The Voice. L’occasion pour nos quatre coachs de compléter leurs équipes déjà bien remplies. Côté public, si l’ambiance était au rendez-vous, deux talents ont particulièrement marqué les esprits, d’abord par leurs capacités vocales, aussi parce que leur physique ne laissait personne indifférent.





Valentin Stuff

Son timbre de voix très grave lui a donné du fil à retordre durant toute son enfance. Mais samedi soir, Valentin Stuff en a fait une force en bluffant l’ensemble du jury. Si seul Florent Pagny s’est retourné, c’est surtout parce que les autres avaient des équipes pleines et voyaient d’un très bon oeil que ce talent rejoigne l’équipe de l’interprète de Chanter. « Avec une voix comme la tienne, quelqu’un comme Florent c’était juste ce qu’il te fallait » avoue M Pokora. Sous le choc, Mika plaisante à peine en lui disant : « Ta voix est tellement fascinante que tu pourrais lire un menu et ça le retrait intéressant ». Quant à Zazie, elle comparait la voix de ce talent à un certain Barry White.

Bref, à 24 ans Valentin Stuff a bel et bien sa place dans The Voice et ce n’est pas le public qui dira le contraire lui qui, outre la reprise bluffante du Pull Marine d’Isabelle Adjani, n’a pas tardé à remarquer qu’il y avait derrière celui que beaucoup compare à Grand Corps Malade, un physique qui n’est pas pour déplaire.













Lisa Mistretta

Elle était la dernière à passer les auditions à l’aveugle. Du haut de ses 17 ans, a repris sans sourciller le titre Mama Knows Best de Jessie J. Ce qui a surpris le jury en quelques secondes, alors que celui-ci pensait l’affaire presque conclue. De la part des deux coachs qui se sont retournés pour elle M Pokora et Florent Pagny, elle a reçu beaucoup d’éloges. « Tu as un vrai feeling, tu as un vrai groove » complimente le premier. « Tu as mis l’enfer dans ta version tellement tu as envoyé et d’un seul coup j’ai une petite fille devant moi. Il y a un contraste incroyable entre ta nature et ce que tu fais » ajoute Florent Pagny. Honnête, il poursuit en expliquant : « On ne devait pas appuyer parce qu’on était plein mais ce que tu as fait nous a obligé à appuyer et à rajouter un talent de plus dans une équipe déjà bien chargée ». C’est avec M Pokora qu’elle poursuivra son aventure, alors que déjà, les twittos louent son talent de chanteuse et sa belle allure.