Opposé samedi soir à Nathalia lors d’une battle surprenante, Valentin Stuff n’a pas été sauvé par son coach Florent Pagny. Mais un retournement de situation est venu bousculer son aventure dans "The Voice".

Valentin Stuff ou Nathalia ? C’est le difficile choix qu’a dû faire Florent Pagny samedi soir au terme d’une battle qui en a surpris plus d’un. Les deux talents aux voix atypiques se sont en effet affrontés sur le titre Je te pardonne de Maitre Gims featuring Sia. Une chanson qu’ils ont su revisiter et "rendre plus belle" selon les mots de leur coach. Alors que Florent Pagny a salué la "voix très rare de Valentin Stuff", une "voix qu’il doit développer car il y a plein de choses à faire", il a choisi d’envoyer Nathalia à l’Epreuve ultime.

Si le jeune homme à la voix grave n’a pas eu les faveurs de son coach samedi soir, il a su emballer Mika. "C’est ma quatrième année, je n’ai jamais entendu chanter comme toi. Avec cette voix, tu peux prendre une chanson comme ça et totalement la transformer", a avoué le chanteur libanais. Et ce dernier n’est pas le seul à avoir succombé à l’effet Valentin Stuff. Zazie, qui a longuement hésité, a finalement buzzé. "Pardon Claire (…) c’est aussi cette nouvelle règle qui (…) nous permet aussi de reconnaître la performance d’un talent. Peut-être que cette performance-là est plus prête que celle qu’on a pu voler au départ", a-t-elle expliqué.

En sauvant Valentin Stuff, Zazie a éliminé du même coup Claire Gautier, volée lors d’une émission précédente. Un départ que la jeune chanteuse de 17 ans pressentait. En voyant la tête de Zazie juste avant de buzzer, Claire a lancé, depuis la salle des talents volés : "J’ai peur, j’ai peur, je vais partir." "Il le méritait, il le méritait. C’est vous qui me faites pleurer, ce n’est pas grave", a ajouté ce talent qui a affronté les battles dans l’équipe de Mika.

