Interrogé lundi lors d’un Facebook Live diffusé sur la page officielle de "The Voice", Valentin Stuff s’est notamment confié sur sa ressemblance avec Grand Corps Malade.

Avec sa voix grave et sa reprise très originale de Pull marine d’Isabelle Adjani – un titre composé et coécrit par Serge Gainsbourg -, Valentin Stuff a su toucher en plein cœur Florent Pagny qui l’a accueilli à bras ouverts dans son équipe. Si les trois autres coachs ne l’ont pas buzzé, ils ont tous souligné la ressemblance de sa voix avec celle de Grand Corps Malade. Une comparaison loin de déplaire au talent de The Voice 6.

Dans un Facebook Live diffusé lundi sur la page officielle de l’émission de TF1, Valentin Stuff a ainsi confié qu’il avait "adoré le premier disque" du slammeur. "Je l’ai vu en concert, c’était fantastique, affirme-t-il ainsi, j’adore le rap mais souvent en live, c’est plutôt pauvre (…) Là il y avait plein d’instruments, ça jouait de la musique en live. Lui (Grands Corps Malade ndlr), il était là, présent, au charisme incroyable (…) C’était un truc d’une grande poésie."

Affronter les auditions à l’aveugle de The Voice n’était pas forcément chose facile pour le jeune homme. Plus habitué à chanter en groupe que seul, il a également été un peu déstabilisé par la mécanique de cette première étape de The Voice. "Soyons sérieux, ce n’est pas évident de chanter devant 4 dossiers de chaise. C’est très peu émotif le dossier de chaise, il ne raconte pas grand-chose, il n’exprime pas grand-chose. Ce sont des beaux sièges mais bon", avoue-t-il avec humour dans cette interview à découvrir ci-dessous en intégralité.









