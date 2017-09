Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir, les téléspectateurs avaient rendez-vous avec The Voice Kids pour les auditions à l’aveugle. Une étape de qualifications que les petits talents abordent avec légèreté et simplicité laissant les coachs fondre de plaisir. Pour ce nouveau prime, la petite Valentina 7 ans, a littéralement fait fondre le cœur des coachs, des téléspectateurs et des twittos qui n’ont pas pu résister au charme de la jeune fille. Même si M Pokora, Jenifer et Patrick Fiori ne se sont pas retournés sur sa voix, ils ont craqué sur ce visage adorable aux grands yeux verts.

Celle qui interprétait le titre de Laura Pausini : " Tra te e il mare " a eu la chance de recevoir de nombreux compliments de coachs. Mais elle n’en avait pas fini de nous surprendre. Valentina est, en effet, venue les mains pleines de cadeaux pour les coachs. Des enveloppes dans lesquelles, elle avait glissé un scoubidou accompagné d’un petit mot trop mignon. Elle n’a peut-être pas remporté sa qualification suite aux auditions à l’aveugle, mais elle repart du haut de ses 7 ans, des souvenirs pleins la tête. Elle pourra se targuer d’avoir fait fondre le cœur des 3 coachs et des twittos dont voici une petite revue des meilleurs tweets publiés hier soir.

















Retrouvez la prestation de Valentina