Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 16 mars, sur TF1 : Valérie Daure revisite "I will survive" de Gloria Gaynord.

Très jeune, Valérie Daure subit le racisme de ses camarades. Pour s’en détacher et briser les barrières de la différence, la jeune femme se tourne, dans un premier temps, vers le rire et devient humoriste au Canada. Passionnée de musique mais se sentant trop réservée pour chanter, c’est grâce à un de ses amis qui lui demande de l’accompagner en tant que choriste à un concours que tout commence pour elle. S’en suit sa participation à “La Voix” au Québec en 2014 puis la consécration lorsqu’elle est choisie en 2018 pour interpréter le premier rôle de la comédie musicale “Bodyguard” à Paris. Aujourd’hui, Valérie Daure ouvre un nouveau chapitre de sa vie et veut se consacrer pleinement à la musique en France.

“I will survive” - Gloria Gaynor

Sur la scène des auditions à l’aveugle, Valérie revisite “I will survive” de Gloria Gaynord et séduit les quatre coachs ! “Quelle belle revisite de cette chanson,” commente Julien Clerc. “C’est mon métier, c’est ma passion, mon rêve, le sens de ma vie,” … explique Valérie. “On l’a beaucoup entendue donc c’est un choix risqué mais bravo,” ajoute Jenifer. “Cette chanson, c’est une chanson de foot ?” interroge Mika. Un point “Culture” par Julien Clerc s’impose. C’est le tube qui symbolise la victoire de l’équipe de France, à la Coupe du Monde 1998. “Je pensais que c’était une chanson de diva alors que c’est une chanson de mecs ! J'aurai pu danser comme un fou depuis l’âge de 14 ans,” s’amuse Mika.







Mais revenons à Valérie ! “Ce n’est pas un choix évident. Si je pouvais me déchirer en 4, j’irais avec chacun de vous. Sincèrement ! Je vais y aller avec le coeur et je vais choisir Julien !