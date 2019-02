Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 19 février 2019, sur TF1 : Vay peut se vanter lui aussi d’avoir fait se retourner Jenifer, Soprano, Mika et Julien Clerc, grâce à sa version de “Stay” chanté par Rihanna.

Pourtant très bon élève au lycée, Vay décide de quitter les bancs de l’école pour se consacrer à sa passion et essayer de vivre de la musique. Véritable autodidacte, le jeune homme aborde la musique au feeling et apprend le chant, la guitare et le piano, en regardant des vidéos sur internet. Soutenue par sa famille, c’est sa sœur qui envoie une vidéo aux équipes de casting. Aujourd’hui, Vay est déterminé à réaliser son rêve mais veut surtout travailler avec des professionnels. Pour lui, The Voice est l’endroit “où tout peut commencer”.





VAY - “Stay” de Rihanna

Avant même que la voix de Vay ne retentisse sur le plateau, Jenifer prévient : “C’est ma chanson ! Personne ne se retourne”. Quelques secondes plus tard, elle buzze. Soprano et Julien Clerc la suivent de près. Mika choisit d’apprécier la prestation, dans les conditions de l’audition à l’aveugle, jusqu’à la dernière seconde. Deuxième standing ovation de la soirée !



Bienvenue dans The Voice

“C’est ce qui s’appelle l’unanimité,” commente Jenifer. “Tu as mis du poids aux mots. Merci d’avoir donné autant de caractère à cette chanson”. “Quand on sait que ce qu’on a c’est de l’or, on pose ça sur la table et on dit : Ok ça c’est moi,” explique Mika. “C’est une simplicité qui nous fait du bien et c’est ce que tu nous as offert ce soir”. “Tu as redonné une autre couleur, une autre odeur à cette chanson. Tu vas faire partie de ces artistes qui ont marqué avec leurs voix,” juge Soprano qui décroche le talent dans son équipe.