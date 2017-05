Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

"Nos pensées sont avec Manchester", "On est tous Manchester à Paris". Bien sûr, pour cette émission de The Voice, Nikos Aliagas a eu quelques mots pour les victimes de l'attentat qui a touché la ville anglaise, il y a quelques jours. Pour mémoire, alors que le concert d'Ariana Grande touchait à sa fin, une bombe explose à la Manchester Arena et tue 22 personnes, dont des adolescents et des enfants.

Une nouvelle fois, la musique a été touchée et la musique, c'est l'âme de The Voice, c'est pour cela que Nikos Aliagas a eu quelques mots pour les victimes, pour l'Angleterre. Mika a tenu également à rendre hommage à la ville endeuillée. D'une manière subtile et visuelle. C'est avec sa veste au couleur du club de Manchester United que le coach britannico-libanais a rendu hommage au pays qui l'a vu grandir. La veste aux rayures rouges et blanches ont évidemment attiré l’œil des téléspectateurs. Et beaucoup ont reconnu les couleurs du club et de la ville.











