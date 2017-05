Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Je ne veux pas mourir dans tes yeux", chante Jenifer dans sa chanson issue de son dernier album Paradis Perdus. Ce soir, la chanteuse et ancienne coach de The Voice ne sera pas là physiquement, mais un talent interprétera son tube pour vous séduire à l’occasion de l’épreuve ultime. La règle est simple : les talents encore dans la compétition vont défiler trois par trois. Un membre du trio va être repêché par son coach. L’heureux élu se qualifiera pour les grands shows en direct de The Voice. Pour cela, il va falloir chanter avec son cœur et son âme.

Sur la scène de The Voice, les talents vont revisiter plusieurs chansons phares dont Je m’en vais du chanteur Vianney. Le morceau qui est une véritable ode à l’amour sera chanté par l’un des talents de la team Florent Pagny. Mais lequel ? Réponse ce soir. Josef Salvat sera également mis à l’honneur ce soir dans The Voice. La chanson Une autre saison sera interprétée sur scène. Plus classique mais tout aussi culte, Fais-moi mal Johnny de Boris Vian. Les talents le savent, ils doivent tout donner s’ils veulent obtenir leur ticket d’entrée pour les primes. Vous verrez que certains ne reculeront devant rien pour satisfaire l’ouïe de M Pokora, Florent Pagny, Mika et Zazie.

Rendez-vous ce soir à 21h00 pour une soirée explosive de The Voice sur TF1 !