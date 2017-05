Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Samedi dernier, Julia Paul a tout donné pour sauver sa peau. A l'occasion de l'épreuve ultime de The Voice, la jeune femme était en compétition avec Nathalia et Marianne Aya Omac. Alors, pour espérer continuer l'aventure, la jeune femme venue tout droit de Nouvelle-Calédonie a choisi Je m’en vais de Vianney. Une chanson qu’elle ne connait pas depuis longtemps mais qui a du sens pour elle. Résultat, à la fin des trois minutes de prestations, son coach est unanime : c'est elle qu'il emmène aux directs. Julia Paul a toutes les raisons d'être fière d'elle.

Sur les réseaux sociaux aussi, les internautes se réjouissent de la victoire de Julia Paul. Et ils sont loin d'être les seuls. Le chanteur Vianney en personne a tenu à adresser un message à la chanteuse suite à sa prestation sur l'un de ses derniers titres. "Je sors de concert & découvre en replay la reprise de "je m'en vais" dans @TheVoice_TF1... Je suis si touché ! Merci & bravo @juliapaulmusic", a écrit l'artiste qui est récemment venu encourager Manoah et Hélène lors de leur coaching sur Les filles d'aujourd'hui. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un artiste applaudit un talent de The Voice. La semaine dernière, la chanteuse Lorie a exprimé sa reconnaissance en entendant Nathalia et Valentin Stuff reprendre sa chanson phare, J'ai besoin d'amour. Qui sera le prochain ?