Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Lisandro, c’est la fraîcheur, c’est un diamant brut", affirme M Pokora quand il parle de son poulain. Il faut dire que le jeune homme est un passionné de musique. Du haut de ses 17 ans, il avait déjà fait ses preuves dans The Voice Kids. Cette fois-ci, il revient plus adulte avec des propositions plus matures. Samedi soir, il a décidé de s’approprier Elle m’a aimé de Kendji Girac. « C’est une chanson qui me fait penser à une super amie avec qui je vivais beaucoup de choses et qui est tombée malade. Je n’ai pas été assez présent pour elle.» avoue-t-il mélancolique. « Quand tu as 16 ans, tu penses plutôt à t’amuser et pas trop à aller la voir à l’hôpital. Aujourd’hui j’ai grandi et je sais à quel point elle a pu souffrir », ajoute-t-il. Et de conclure « je profite de cette occasion pour lui montrer à quel point je m’en veux de l’avoir laissé tomber ».

Sur scène, l’émotion était palpable. Les quatre coachs avaient les yeux rivés sur Lisandro. Juste, touchant… Les commentaires élogieux ont fusé lors de cette soirée. Florent Pagny a tenu à souligner la justesse et le coffre de Lisandro, tout comme Mika, qui a envie de « protéger » Lisandro. Zazie a comparé le talent à un petit génie. Pour elle, le Niçois a toute sa place pour les show en direct. Et ça tombe bien, puisque c’est vers ce dernier que M Pokora s’est tourné pour les lives de The Voice !